Ons wankele kaartenhuis staat alleen nog overeind omdat opa's en oma's mogen oppassen

Er is een voordeel aan dat constante lekken vanuit het kabinet over de ophanden zijnde maatregelen: je weet al ver voor de persconferentie van dinsdagavond waar je aan toe bent. Die nieuwe waarheid is vervelend, moedeloos makend, maar je kunt maar beter duidelijkheid hebben.



Toen ik het afgelopen weekend hoorde dat de lockdown verlengd zou worden, legde ik mijn hoofd vermoeid op tafel, maar daarna sloeg ik mijzelf in het gezicht, dacht ik aan alle mensen die het in deze tijden zwaarder hebben dan wij, en prevelde wat mijn moeder altijd zei wanneer we iets moesten doen waar we geen zin in hadden: verstand op nul, blik op oneindig.