‘Onschuldige’ militair is wachten op strafzaak zat en stapt zelf naar de rechter

Militair T. L. is één van vijf verdachten van de Luchtmobiele Brigade die afgelopen maanden in het nieuws kwamen omdat ze drie collega’s op de Oranjekazerne in Schaarsbergen ernstig zouden hebben gepest. L. kreeg het verwijt dat hij een van hen had bedreigd. Hij zou in een wapenkamer een doorgeladen wapen op het hoofd van de jongen hebben gezet. Maar volgens de verdachte militair is het totale onzin. ,,Het is onbegrijpelijk dat het OM het verhaal van deze jongens gelooft. Het is niet gebeurd en het kan feitelijk ook helemaal niet. En dat ga ik ook aantonen tijdens de rechtszaak.’’