‘Onsmakelijk’: Diagnose van zus Astrid door advocaten Holleeder gaat OM te ver

Minister Hugo de Jonge bemoeit zich met patiënt in nood

13:32 Een noodkreet van chirurg Tim Verhagen over een patiënt die al honderd dagen in ziekenhuis ZGT in Almelo ligt en waarvoor niemand kan of wil zorgen, krijgt veel reacties op Twitter. Zelfs minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid biedt zijn hulp aan.