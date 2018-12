Ontlading: 26 jaar later toch nog 20 jaar cel voor verkrachting en doodslag Milica

Van Doorn was in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam op weg van een feestje naar huis. Zij is volgens het OM onderweg A. tegen het lijf gelopen, die haar verkrachtte en haar vervolgens met ‘excessief geweld’ om het leven bracht. De jonge vrouw was op meerdere plaatsten gestoken en de keel doorgesneden. Haar ontzielde lichaam werd gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.



De doodslag die het OM en de rechtbank bewezen achten is een zogeheten ‘gekwalificeerde doodslag’. A. heeft het slachtoffer gedood om de verkrachting te verhullen. Het OM had twintig jaar cel geëist.