Ontlezing tegengaan? Breng boeken voor jongvolwassenen onder de aandacht

Laatst haalde ik, in een nostalgische bui, met mijn vriendinnen herinneringen op aan de boeken die we vroeger lazen. Aan de genoemde titels kon je meteen zien wat voor bedeesde plattelandsmeisjes we destijds waren. Want wat lazen wij, in de laatste klassen van de basisschool? Boeken met titels als De Babysittersclub, Balletclub de Zwaantjes stapt op het ijs en De Drieling gaat op kamp. Tuttige tienerboeken, over meisjes die hele dagen in de manege rondhingen, of tezamen op een tienerbed zaten te dromen over die ene knappe jongen uit de klas. Weinig spanning, weinig actie, veel heimelijke gevoelens voor oudere buurjongens.