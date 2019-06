Ontslagen bij politie na fraude met declaraties

Club van het Jaar: Triple Threat houdt jongeren op het rechte pad

8:09 Triple Threat uit Haarlem is verkozen tot Club van het Jaar, een initiatief van NOC*NSF, Rabobank en deze site. Basketballen, dansen en muziek maken. Dat is wat Okrah Donkor zijn buurt Schalkwijk tien jaar geleden wilde leren. Nu komen elke week vijfhonderd jongeren over de vloer. ,,Ze willen bij onze beweging horen. We halen ze van de straat.’’