Ontslagen priester wil taboe doorbreken: Grote roze olifant in Rome

LIVE | Wederom topdrukte verwacht bij Canal Parade in Amsterdam

7:02 De tradititionele Canal Parade, een bonte stoet van in totaal tachtig boten van lhbt-organisaties, politieke partijen, ministeries en bedrijven en instanties die de ‘roze strijd’ ondersteunen, is het jaarlijkse hoogtepunt van de Prideweek in Amsterdam. Ook vandaag weer juichen honderdduizenden het varende spektakel vanaf de kant toe. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.