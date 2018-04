Ontsnapte IJslandse computerkaper opgepakt in centrum van Amsterdam

Stefánssonwordt gezien als het brein achter de diefstal van honderden computers die worden gebruikt voor het delven, het zogenaamde minen, van virtueel geld. De machines zijn bij elkaar enkele miljoenen waard. Voor wat omschreven wordt als de ' Grote bitcoinroof ' werden in februari elf mensen aangehouden, waaronder Stefánsson. De diefstal, waarbij zo'n 600 computers werden verdonkeremaand, is de grootste ooit in de geschiedenis van het Noord-Atlantische eiland. ,,Dit is een diefstal van ongekende schaal'', zei politiecommissaris Olafur Helgi Kjartansson over de roof. IJsland is een populaire plek voor bitcoinmakers vanwege de relatief lage elektriciteitskosten voor hun servers.

Minimale beveiliging

Als de dieven de machines zelf zouden gebruiken, kunnen ze een niet te traceren geldstroom creëren, zonder de computers ooit te verkopen. Vreemd genoeg werd Stefánsson in afwachting van zijn proces vastgezet in een gevangenis met minimale beveiliging. Hij sprong daar uit een raam, vluchtte naar een vliegveld van Keflavik en ging aan boord van een toestel naar Zweden.



Op de Schengen-vlucht, waarvoor geen paspoort nodig is, bleek ook de IJslandse premier Katrin Jakobsdottir te zitten. Hoe Stefánsson vanuit Zweden naar Nederland is gereisd, is niet bekend. Gisteravond werd hij opgepakt in het centrum van onze hoofdstad, maar de politie wil niet zeggen hoe ze de IJslandse verdachte op het spoor is gekomen.



Wat wel bekend is, is dat 's middags een foto van Stefánsson op Instagram werd gezet. Daarop stond hij met twee vrienden voor De Bijenkorf op een zonovergoten Dam in Amsterdam. Volgens IJslandse media wordt Stefánsson binnen een paar dagen uitgeleverd.