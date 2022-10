Ontsnapte Ruinerwold-zoon Israel vroeg al een maand vergeefs om hulp: ‘Had heel erg behoefte aan persoonlijk contact’

Met videoIsrael van Dorsten (28) ontsnapte precies drie jaar geleden uit de boerderij in Ruinerwold. Waar hij onder het juk van zijn vader met zijn familie in totale afzondering leefde. Nu blijkt dat hij een maand lang vergeefs om hulp heeft gevraagd bij meerdere instanties. Over de extreme leefomstandigheden en zijn mentale worsteling los te komen schreef hij een boek. ,,Ik ben nog steeds zo blij dat ik deze stap heb gezet.”

Dat schrijft hij in zijn boek Wij waren, Ik ben. Weg uit Ruinerwold dat vandaag verschijnt. Israel voerde twee jaar lang een mentale strijd met zichzelf om los te komen van de bizarre fantasiewereld van zijn vader. Toen hij in 2019 besloot dat dit leven zo niet langer verder kon, probeerde hij in contact te komen met de politie, Veilig Thuis en het welzijnswerk in Ruinerwold.

Met een mobiele telefoon die Israel in het geheim had aangeschaft, raapte hij de moed bij elkaar om een anonieme melding te doen bij de politie, de instantie waarover zijn vader altijd had gezegd dat ze alles kapot maakten als ze hen zouden ontdekken. Dat was op 14 september 2019. Er kwam geen antwoord. Enkele weken daarna stuurde hij nog een bericht, nu niet anoniem. Hij kreeg het verzoek het algemene nummer te bellen om nadere vragen te beantwoorden, waarna Israel teleurgesteld zijn poging staakte.

Ook Veilig Thuis, een organisatie die speciaal hulp biedt voor familieproblemen kon hem een paar dagen later niet helpen. Zij verwezen hem door naar het welzijnswerk De Wolden. Israel stuurde hen een lang e-mail waarin hij zijn situatie uitlegde, maar kreeg bericht terug dat ze overdag graag fysiek een afspraak wilden maken voor een eerste gesprek. Iets wat nu juist onmogelijk was gezien de streng gecontroleerde wereld van zijn vader waarin hij gevangen zat.

Israel van Dorsten ontsnapte precies drie jaar geleden uit de boerderij in Ruinerwold. ,,Ik ben nog steeds zo blij dat ik die stap heb gemaakt."

Ten einde raad bezocht Israel uiteindelijk op 13 oktober het café in Ruinerwold waar hij al een paar keer eerder kort was geweest, zonder dat zijn familie dat wist. Uit pure nood liet hij de kroegbaas de politie te bellen, maar ze brachten hem terug naar de boerderij, waar Israel niet meer naar binnen durfde. Pas een dag later vielen agenten de boerderij binnen.

Israel beschrijft in zijn boek zijn extreme leefsituatie, maar staat ook uitgebreid stil hoe het contact met hulpverleners verliep en hoe teleurgesteld hij daar op dat moment over was. ,,Ik had heel erg de behoefte aan inhoudelijk contact, zonder meteen een traject in te moeten gaan’’, zegt hij in een interview met deze website.

Israel van Dorsten beschrijft in zijn boek hoe hij zich los worstelde uit de fantasiewereld van zijn vader.