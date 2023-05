Ontsnapte tbs'er Bert O. aangehouden in Amsterdam

Met video Van muizenvan­ger tot vogelmoor­de­naar: waarom krijgt kat steeds vaker de schuld?

Het is broedseizoen, dus: ‘kuiken in het land, poes in de mand’. Nu babyvogels uit hun ei kruipen, roepen vogelbeschermers baasjes weer op hun salontijgers binnen te houden. Want die aaibare viervoeter met jachtinstinct, kan zomaar veranderen in een meedogenloze moordenaar.