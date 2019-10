Ontsnapte tbs’er is zedendelinquent, maar heeft volgens kliniek ‘laag risicoprofiel’

De tbs’er die er vrijdagmiddag vandoor ging tijdens een begeleid verlof in Nijmegen , is de veroordeelde zedendelinquent Ronald Z. (39) uit Harskamp. Dat bevestigen ingewijden. De man werd in 2014 veroordeeld tot 3,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor ontucht met minderjarige meisjes in Brabant.

De man had ook kinderporno gemaakt en zich schuldig gemaakt aan ‘grooming’: hij deed zich via internet voor als iemand anders.

‘Laag risicoprofiel’

De ontvluchte tbs’er wordt op dit moment echter niet ingeschat als zeer gevaarlijk, aldus een woordvoerder van de Nijmeegse tbs-instelling De Pompekliniek zaterdag. ,,Over zijn identiteit kan ik geen geen mededelingen doen. Maar ik kan wel zeggen dat het iemand is die volgens onze inschatting een laag risicoprofiel heeft. Dat heeft onder meer te maken met de vraag of er acuut gevaar is dat deze persoon opnieuw een delict pleegt.”

Dat wil zeggen dat de kans dat de gevluchte tbs’er een gevaar is voor zijn omgeving, als laag wordt aangemerkt. Dat verklaart volgens de woordvoerder mogelijk ook waarom politie en justitie tot nu toe geen naam en foto's van de man hebben verspreid.

Op vrijdag 13 september jongstleden gebeurde dat wél, nadat tbs’er Harry van E. er een dag eerder op zijn mountainbike vandoor ging en zo aan zijn begeleider van de Pompekliniek wist te ontkomen. Van E. is een veroordeelde zedendelinquent die als gevaarlijk werd ingeschat. Hij kon kort nadat de politie foto's van Van E. op haar website had geplaatst worden gearresteerd. Hij was herkend op een camping in Zeeland.

Gevlucht per fiets

Ook tbs’er Ronald Z. die vrijdagmiddag aan de aandacht van zijn begeleider wist te ontsnappen, ging er op de fiets vandoor. Volgens de woordvoerder van de Pompe was dat in de wijk Hatert. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Kort voor 16.00 uur vrijdagmiddag werd een Burgernetmelding uitgedaan, maar dat leidde nog niet tot de aanhouding van de man.

Een speciaal politieteam is naar hem op zoek. Als de man nog lang spoorloos blijft, bestaat de kans dat politie en justitie zijn identiteit dit weekeinde alsnog officieel openbaar maken en foto's verspreiden.

,,Bij de keuze om wel of geen foto's te verspreiden en de naam in de openbaarheid te brengen, spelen verschillende factoren een rol”, zegt een woordvoerder van het Landelijker Parket van het openbaar ministerie. ,,De vraag of we inschatten dat iemand een groot gevaar vormt speelt mee, maar ook welke andere opsporingsmiddelen we tot onze beschikking hebben. Ik kan er nu nog niks over zeggen.”

Veel vragen