Ontsnapte tbs’er is ‘krenkbare man’ met patroon van geweld: ‘Hij heeft twee gezichten’

Update/video Veel feestvier­ders in grote steden na voetbal­winst Marokko, ME grijpt in in Den Haag en Amsterdam

In de grote steden wordt de overwinning van Marokko op Canada (2-1) op het WK voetbal uitbundig gevierd. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden mensen op de been en is de sfeer wat grimmig geworden. Daar heeft de Mobiele Eenheid (ME) rond 19.10 uur ingegrepen en zijn zeker zes mensen opgepakt, één agent raakte gewond. Ook in Amsterdam schoot de ME in actie: om 19.45 uur werden charges uitgevoerd om de menigte het Mercatorplein af te krijgen.

20:26