Ontsnapte tbs’er Kendrick M. kreeg hulp tijdens vlucht uit winkelcentrum Hatert: drietal opgepakt

NIJMEGEN - De 31-jarige ontsnapte tbs’er Kendrick M. kreeg tijdens zijn vlucht hulp van drie mensen. Dat vermoedt de politie, die de drie verdachten daarom heeft opgepakt. M. ontsnapte woensdag uit de Pompekliniek in Nijmegen en stak later die dag een 27-jarige vrouw neer in Soest.

Die vrouw was volgens de politie de partner van M.. Ze verkeert buiten levensgevaar.

Op het moment van de ontsnapping, was M. met begeleid verlof. Hij was volgens de politie in winkelcentrum Hatert en rende weg van zijn begeleider. Vervolgens stapte hij in een vluchtauto.

Drie verdachten

Tijdens zijn vlucht zou de man hulp hebben gekregen van drie mensen uit Bergschenhoek: een 38-jarige vrouw, een 19-jarige man en een jongen van 16 jaar. De politie kwam de drie op het spoor na onderzoek en verdenkt hen ervan hem te hebben geholpen in zijn vlucht.

Ondanks de arrestaties is de politie nog op zoek naar getuigen. De tbs’er rende vanuit winkelcentrum Hatert richting de parkeerplaats aan de Thorbeckestraat, waar op dat moment markt was. Vermoedelijk stapten ze daar in een vluchtauto. ‘Vanaf daar weten we niet in welke richting ze verder zijn gevlucht', laat de politie op sociale media weten.

De politie is daarom op zoek naar camerabeelden. Op sociale media heeft de politie ook een signalement gedeeld van de mannen. Wie tips heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Geschrokken

Op de ontsnapping en het neersteken van de vrouw is met afschuw gereageerd. Burgemeester Rob Metz, die enorm geschrokken is van het steekincident, liet vrijdag weten:



,,Zodra dat mogelijk is zal ik nagaan of het slachtoffer behoefte heeft aan mijn bezoek, maar nu laten we haar eerst rustig werken aan haar herstel. Ik ga zeker ook de wijk in om te horen hoe het met de omwonenden gaat die dit allemaal hebben meegemaakt. Ik hoop dat wij als samenleving om hen heen gaan staan en hen steunen waar mogelijk.”

Kendrick M. werd in 2013 al veroordeeld tot negen jaar cel en tbs wegens de moord op zijn ex-vriendin Marigret Fullinck (20) uit Rotterdam. Hij wordt maandag voorgeleid.