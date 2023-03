‘Ontvoerde’ Sebastijaan na 8 jaar teruggevonden in Oostenrijk

Na acht jaar weet Gijs Sonnema (53) uit Glane dat zijn zoon Sebastijaan (12) nog leeft en waar de jongen woont: in Oostenrijk. Sinds de zomer van 2014 houden zijn ex-vriendin en haar ouders Sebastijaan daar verborgen. De ontknoping van een jarenlange zoektocht was dinsdagavond te zien in het tv-programma Ontvoerd.