Ontwikkelaars willen massale woningbouw in groene gebieden (waar ze dik aan kunnen verdienen)

Treincon­duc­teur overleden op station, politie onderzoekt verband woordenwis­se­ling tieners zonder kaartje

Een 62-jarige treinconducteur is gisteravond laat overleden op station Hilversum, kort na een woordenwisseling met twee tieners die geen geldig plaatsbewijs hadden. Of er een verband is tussen de ruzie en het overlijden is ‘absoluut onduidelijk’, maar wordt wel onderzocht door de politie.

20 juni