Onur K. mogelijk levenslang cel in na ‘doden moeder, vrouw en twee kinderen’

De verdachte van een viervoudige gezinsmoord in het Brabantse Etten-Leur moet levenslang de cel in, vindt het Openbaar Ministerie. Volgens justitie is Onur K. volledig toerekeningsvatbaar. Dus geen tbs, want volgens gedragsdeskundigen is niet gebleken dat hij een behandelbare psychische stoornis heeft. ,,Er was sprake van voorbedachten rade en welbewuste keuzes”, aldus de officieren van justitie.

De verdachte had al eerder bij de politie bekend zijn moeder te hebben gedood. Maar hij ontkent zijn vrouw en twee kinderen te hebben omgebracht. De rechtbankvoorzitter meldt dat op de lichamen van de vier slachtoffers alleen dna-sporen van de verdachte zijn gevonden. In de woning werden geen inbraaksporen aangetroffen.

De slachtoffers werden op zaterdag 28 maart vorig jaar gevonden in het huis van K.'s moeder aan de Dasseburcht in Etten-Leur. Het gaat om dochtertje Deniz (2), zoontje Atakan (6), echtgenote Gulcan (31) en moeder Hikmet (65). K. was dagenlang spoorloos. Hij kwam met een verhaal dat buitenlandse criminelen hem hadden ontvoerd en vastgebonden in een bos. Dat zouden figuren zijn die hem tegen woekerrente geld wilden lenen, of hadden geleend.

Naar eigen zeggen werd hij ‘wazig’ wakker bij een viaduct, vastgebonden met tiewraps. Toen hij thuiskwam trof hij naar eigen zeggen de levenloze lichamen van zijn kinderen en vrouw aan. Die geldschieters zouden dat gruwelijke misdrijf hebben gepleegd. Politie en justitie hebben echter geen enkel spoor gevonden dat die beweringen zou staven.

Verklaring

Nadat K. zijn vermoorde gezin ontdekte, belde hij zijn moeder. Toen ze zag wat er gebeurd was, raakte ze totaal overstuur. Tegen de politie verklaarde hij later dat hij zijn moeder heeft omgebracht: ‘Ze was hysterisch. Ze begon te schelden en te slaan. Toen mijn vader was overleden heeft ze twee jaar gerouwd. Die pijn wilde ik haar besparen.’

Quote Wat doet een vader dan? Die belt 112 of rent naar de buren. U niet. U blijft in de woning en belt uw moeder. Dat is onbegrijpe­lijk voor iedereen De voorzitter van de rechtbank tegen de verdachte

Tijdens de zitting geeft de verdachte aan bij zijn verklaring te blijven. De voorzitter herhaalt het een paar keer. ,,Toen u terugkwam van het wandelen en de lichamen van uw vrouw en kinderen aantrof. Wat doet een vader dan? Die belt 112 of rent naar de buren. U niet. U blijft in de woning en belt uw moeder. Dat is onbegrijpelijk voor iedereen.”

Alle slachtoffers werden gewurgd. Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op betrokkenheid van andere personen dan die van de verdachte. Wel zijn in het huis lege strips met oxycodon aangetroffen. In de keuken stond een vijzel met sporen van vermalen oxycodon-pillen. In een theepot zat vloeistof met sporen van de pijnstillers. In het trapgat hing een strop, dat kan erop duiden dat de verdachte zelfmoord wilde plegen.

Criminelen

Niet alleen in de Turkse gemeenschap in Etten-Leur is de gezinsmoord hard aangekomen. Vanuit de rechtszaal was er ook een directe videoverbinding met Turkije voor de nabestaanden. De ouders van de vermoorde echtgenote Gulcan legden een emotionele verklaring af en toonden een foto van de omgebrachte kleinkinderen. Uiteindelijk waren zij het ook die alarm sloegen, nadat ze hun dochter - met wie ze dagelijks contact hadden - niet konden bereiken.

Die zaterdagochtend stuurde de verdachte nog wel een foto van hun dochter en de kleintjes. Ze lagen op bed, maar zagen letterlijk lijkbleek. De broer van K. ging poolshoogte nemen en zag daar tot zijn grote schrik de lichamen van de slachtoffers. Oma Hikmet lag in een andere kamer, ook gewurgd en naar verluidt toegetakeld. Eerder diezelfde week zouden de gezinsleden al ziek zijn geworden na het eten van een pizza. Die zou de vader hebben gemaakt, zonder er zelf van te eten.

Schulden en schaamte

Het gezin was uit financiële nood bij de moeder ingetrokken. Naar verluidt had K. zich door jarenlang online gokken diep in de schulden gewerkt. Hij had werk in Zwijndrecht, maar zat ziek thuis. Hele nachten was hij aan het gokken en leende geld van zijn collega’s. Toen het eerste huis wegens een hypotheekschuld was verkocht door de bank, bleef 16.000 euro over. Dat geld zou K. ook in korte tijd hebben vergokt.

Als de verdachte schuldig is, ligt zijn motief mogelijk in een ontzettende schaamte voor zijn gezin en familie. Hij zou zijn vrouw hebben voorgehouden dat hij op korte termijn de sleutel van een nieuw, mooi huis zou krijgen. Hij had een woning van 425.000 euro gekocht zonder financieringsvoorbehoud. De woning zou eind maart worden opgeleverd. Zijn vrouw was erg blij met dat vooruitzicht. Ze zou die vrijdag de woning gaan schoonmaken. Maar omdat de borgsom niet was betaald, was de boete inmiddels opgelopen tot 45.000 euro.

Toerekeningsvatbaarheid

De man is zeven weken lang geobserveerd en onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De gedragsdeskundigen constateerden dat K. een ernstige gokstoornis en narcistische trekken heeft. Het gevaar voor suïcide zou groot zijn. De verdachte zou hebben gezegd dat hij na het proces zelfmoord gaat plegen. De rechtbank wil weten of hij dat nog van plan is. De verdachte: ,,Zwijgrecht.”

Onschuldige kinderen

De broer van de verdachte legde een verklaring af: ,,Alles was ons dierbaar is, heb je van ons afgenomen. (..) Een vrouw die je blindelings vertrouwde en die altijd voor je opkwam. Jouw onschuldige kinderen die zielsveel van je hielden. En mijn moeder? Degene die je op de meest gruwelijke manier om het leven hebt gebracht. Zij was onze rots. Je hebt mij, je broer, levend begraven.”

De rechtbank doet uitspraak op 4 november.