Onveilige spoorovergang schuld van laks ministerie: 'Onacceptabel'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft in het vandaag verschenen rapport 'Overwegveiligheid - Een risicovolle kruising van belangen' dat het ministerie binnen een half jaar met overkoepelend beleid moet komen. Daarmee moet het aantal dodelijke slachtoffers binnen tien jaar zijn gehalveerd. Ook moet wettelijk worden vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid en kosten draagt voor overwegveiligheid.



Ernstige ongevallen eind 2016 en begin 2017 in Winsum, Harlingen en Wouw waren de aanleiding voor het onderzoek. In Winsum botste een melktankwagen met een trein. Daarbij raakten achttien mensen gewond, waaronder drie ernstig. In Wouw was er een botsing met een trein en dieplader. De lange vrachtwagen kon een scherpe bocht niet maken en moest een aantal keren 'steken' op de overgang. Dat lukte niet. Bij Harlingen kwamen een vader en zoontje om het leven toen ze in de auto door een trein werden geschept.