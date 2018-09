Onverwacht moeder, en nu mag de baby Egypte niet uit

In Nederland schoot Sylvia meteen in de regelstand. Ze nam contact op met Eurocross en de ambassade, vulde een koffer met kleertjes en babyspulletjes en boekte een vliegticket. Haar man besloot in Nederland te blijven om een babykamer gereed te maken.



Ondertussen ontfermde het personeel van het Aladdin Beach Resort in Hurghada zich over Britt en baby Yassin. ,,We komen hier al vijftien jaar in de vakanties, iedereen hier kent haar. De week ervoor hadden we nog samen in het hotel doorgebracht. Mijn man en ik waren zaterdag terug naar Nederland gevlogen, Britt zou nog een paar dagen langer blijven. Tijdens de vakantie had ik het nog tegen haar gezegd: 'jeetje Britt, wat ben je dik geworden. Je lijkt wel zwanger'. 'Doe normaal, mam', antwoordde ze, ,ik hou gewoon van zoetigheid'. Ze had vlak daarvoor nog wodka gedronken en aan de shisha gezeten.''



Woensdagnacht sloot Sylvia haar dochter en kleinzoon in de armen. ,,Heel raar, je bent op zo'n moment natuurlijk allebei over je toeren. Maar het voelde direct vertrouwd. Ja, ik ben wat eerder dan gepland oma geworden, maar dat is vooral heel mooi.''