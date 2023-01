Onvoorstelbaar grote hoeveelheid drugs in Rotterdam en Antwerpen gevonden: 160 ton coke in 2022

In de havens van Rotterdam en Antwerpen is vorig jaar een onvoorstelbaar grote hoeveelheid cocaïne gevonden. In totaal werd door de Nederlandse en Belgische douanediensten ruim 160 ton (oftewel 160.000 kilo) coke gevonden.

Dat maakten de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Nederlandse staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries vanochtend bekend op een persconferentie. ,,Een gezamenlijk record en het bewijs dat doorgedreven samenwerking en informatie-uitwisseling loont”, valt te lezen in een persbericht.

De douanediensten in België en Nederland werken al langere tijd intensief samen in de strijd tegen internationale drugshandel. Zo onderschepte de Belgische douane net geen 100 ton cocaïne in de haven van Antwerpen en de Nederlandse douane op haar beurt 50 ton cocaïne in de haven van Rotterdam.

Strijd opvoeren

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde begin 2022 aan de strijd tegen drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven te gaan opvoeren. Omdat de Rotterdamse bendes vaak nauw zijn verstrengeld met die in Antwerpen, willen Nederland en België ook meer samen optrekken. Staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) en de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem spreken daarover bij de presentatie van de Belgische jaarcijfers in Beveren, bij Antwerpen.

Veruit de meest waardevolle onderschepte drug is cocaïne. De hoeveelheden onderschepte coke zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2018 werd nog een kleine 19.000 kilo onderschept, in 2019 steeg dat naar ruim 33.000 kilo, in 2020 liep dat verder op naar 40.000 kilo.

In 2021 werd het record van een jaar eerder verpletterd. Er werd maar liefst 72.808 kilo door het HARC-team onderschept. De drugs hadden een straatwaarde van meer dan 5 miljard euro. Er werden vierhonderd zogenoemde uithalers aangehouden, mensen die drugs uit een container proberen te halen. Ook dat was beduidend meer dan een jaar eerder, toen 280 mensen werden aangehouden.

HARC is een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam. Het team werd rond de eeuwwisseling opgericht om door middel van het gezamenlijk verzamelen van informatie de drugssmokkel in Rotterdam tegen te gaan.

Sinds de afgelopen jaarwisseling is in de Rotterdamse haven al ruim 3500 kilo cocaïne met een straatwaarde van 354 miljoen euro onderschept. Ook zijn tientallen mensen aangehouden, onder wie 22 uithalers.