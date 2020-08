Onvrede over coronabeleid groeit: Nederland ernstig verdeeld

De steun onder de Nederlandse bevolking voor de corona-aanpak van de overheid slinkt. Er is bovendien steeds meer onenigheid tussen mensen die het beleid te streng vinden en mensen die vinden dat het kabinet méér moet doen. Beide kampen zijn sinds maart verdubbeld in omvang.

Dat blijkt uit een representatieve enquête onder 1077 Nederlanders door onderzoeksbureau Markteffect, in opdracht van deze site. De rondvraag werd gedaan tussen 12 en 18 augustus, vlak voor de laatste persconferentie van het kabinet. Ruim vier op de tien Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in het beleid van het RIVM en het kabinet. In maart, toen een representatieve groep Nederlanders exact dezelfde vragen beantwoordde, was dat nog maar 15 procent.

Dit verhaal is onderdeel van een tweeluik. Zaterdag in deel twee: hoe verhoudt Nederland zich tot het virus? Zijn we bang dat wij - of onze kwetsbare naasten - corona oplopen? En wat doen we om dat te voorkomen?

De kritiek op de autoriteiten is tweeledig. Aan de ene kant vindt 43 procent van de ondervraagden dat RIVM en kabinet niet voldoende doen om het coronavirus te bestrijden. In de week van 20 maart, toen Nederland net in een intelligente lockdown was beland, was minder dan 22 procent van de Nederlanders die mening toegedaan.

Aan de andere kant zou 33 procent van de geënquêteerden nu geen of slechts een beetje begrip hebben voor strengere maatregelen. In maart was dat minder dan 17 procent. Ruim 29 procent van de mensen vindt inmiddels dat de overheidsmaatregelen de individuele vrijheid te veel beperken.

Kloof

De uitkomsten suggereren een groeiende kloof tussen Nederlanders die het beleid niet streng genoeg vinden en mensen die vinden dat de overheid te veel doet.

Ook premier Mark Rutte, aanvankelijk geroemd om zijn daadkrachtige optreden, krijgt de handen steeds minder op elkaar. In maart had 64,9 procent van de ondervraagden (zeer) veel vertrouwen in hem. Inmiddels is dat percentage gezakt naar 45,2 procent. Daarbovenop heeft ruim 30 procent nog wel een beetje vertrouwen in hem. Bijna een kwart van de mensen denkt niet dat de corona-aanpak bij Rutte in juiste handen is. Dat was in maart nog maar 14 procent.

Onder aanhangers van coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en D66 is nog steeds veel steun voor het regeringsbeleid. Binnen deze groepen heeft ongeveer vier op de vijf mensen vertrouwen in kabinet en RIVM. Heel anders ligt dat bij stemmers van PVV en Forum voor Democratie. Ongeveer zeven op de tien ondervraagden die met deze partijen sympathiseren steunen het beleid niet. Vooral PVV’ers vinden dat de overheidsaanpak strenger moet.

Over het algemeen is de steun voor het beleid bovengemiddeld groot onder mensen die in loondienst werken. Arbeidsongeschikten en werklozen zijn minder enthousiast. Mensen in het noorden van het land, waar relatief weinig coronabesmettingen zijn, hebben tenslotte meer vertrouwen in het beleid dan mensen in het westen en zuiden van het land.

