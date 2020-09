Onze gedetineerden zijn momenteel twee keer buitengesloten van het echte leven

Uitver­kocht Zee­man-par­fum voor bizarre prijzen op Markt­plaats

31 augustus Waar je bij de parfumerie al snel tientallen euro's neertelt voor een geurtje, vond discountketen Zeeman dat dit een stuk goedkoper kon. Afgelopen zaterdag lag Lucht, een speciaal door de winkelketen ontwikkeld geurtje, voor 4,99 euro in de winkel. Maar niet voor lang. Binnen een paar uur was de geur in zowel de winkels als de webshop uitverkocht en het parfum wordt nu alsnog voor tientallen euro's aangeboden op Marktplaats. Zeeman roept op vooral niet zoveel geld uit te geven.