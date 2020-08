Onze zorghelden slecht betaald? Dat is maar hoe je het bekijkt

Man (23) opgepakt die horloges kocht voor 1 miljoen euro cash

18 augustus Een 23-jarige horlogehandelaar is gisteren aangehouden door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Hij kocht sinds 2018 voor ruim 1 miljoen euro in cash aan exclusieve horloges. Het vermoeden is dat horlogekopers de verdachte contant betaalden met geld uit criminele bronnen, waardoor hij verdacht wordt van witwassen.