Ooggetuigen schietpartij Peter R. de Vries: ‘Het ging maar door, vier of vijf keer’

Een vrouw die op de nabijgelegen Prinsengracht woont en met haar twee honden buiten was, hoorde vier schoten. Ze zag de schutter wegrennen, langs een terras op de Prinsengracht. ,,Hij had iets in zijn handen wat hij probeerde te verstoppen, zo leek het.” Ze is in shock, vertelt ze ongeveer anderhalf uur na de schietpartij. ,,Ik zag iemand op de grond liggen en een vrouw schreeuwde en rende erheen.”

Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag Peter R. de Vries op de grond liggen. Hij had veel bloed in zijn gezicht. Ze hield zijn hand vast, vertelde ze tegen het Parool. Ze kon niet met hem praten, maar hij leefde nog wel. Hij is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een vrouw op het terras hoorde de schoten. ,,Vier minuten later barstte het circus los, met ambulances en politiewagens”, vertelt ze. ,,Ik ben ben wel klaar met het geweld in de stad, het is gewoon belachelijk.”

Vuurwerk

Een andere buurtbewoner zat in een café in de Korte Leidsedwarsstraat en hoorde ineens harde knallen. ,,Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was,” zegt ze.

Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, waar ze woont, schrok ze. ,,De straat stond helemaal vol met mensen. Iemand riep dat er iemand was neergeschoten.

Beschrijving verdachte

Getuigen beschrijven de schutter als een tengere, donkere man met een camouflagejas aan. ,,Hij liep snel voorbij en viel op omdat hij zo gekleed was”, zegt een van hen. ,,Eerst reageerde ik laconiek op wéér een schietpartij, maar nu ik hoor dat het gaat om Peter R. de Vries beschouw ik het wel als een wake-upcall. Het is nu wel heel dicht bij ons bed. De wereld van de criminaliteit lijkt losgeslagen, de criminelen hebben geen onderlinge regels meer.”

