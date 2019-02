‘Ook 34 Nederlanders ontvangen nog steeds Hitler-pensioen’

Kan ‘cam­ping-jongetje’ (8) getuigen over zijn eigen verwaarlo­zing?

6:52 Een kinder- en jeugdpsycholoog moet beoordelen of het jongetje, dat zomer 2017 verwaarloosd en zwaar ondervoed werd gevonden op een camping in Winterswijk, daarover kan getuigen in het hoger beroep hierover tegen zijn ouders. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald in een tussenvonnis.