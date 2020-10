Ook Bonaire neemt afscheid van Zwarte Piet bij inkomst Sint

‘Kom nu met een maximale lockdown’: anders kunnen we samen de feestdagen vieren wel vergeten

19 oktober NIJMEGEN - Het kabinet zou véél verdergaande maatregelen moeten nemen, zoals het sluiten van de scholen, om te voorkomen dat het land nog tot in december in een gedeeltelijke lockdown zit. Want daar dreigt het volgens RIVM-baas Jaap van Dissel op uit te draaien.