Ook de plastic broodclips verdwijnen bij AH: ‘Gebruiken we 125 miljoen per jaar van’

Struikjes moeten na veertig jaar uit voortuin van Raymond (77): ‘Ik heb de hoveniers wegge­stuurd’

De zeventiger is boos, omdat de gemeente Ommen de taxusstruikjes in de strook voor zijn koopwoning dreigt te vervangen. Raymond Nijenhuis (77) onderhield het lapje gemeentegrond vier decennia zelf. Een paar jaar geleden moest hij plots huur betalen, maar dat was hij zat. Hij en buren staan voor een dilemma. ,,Er komen rozen, daar houd ik helemaal niet van.”