Ook grootschalige coronatests in Dronten, Bunschoten en Rotterdamse wijk Charlois

Gisteren werd al bekend dat de GGD alle inwoners in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland oproept voor een test vanaf woensdag, ook als ze geen klachten hebben. Het gaat om ruim 60.000 inwoners. Het was in de coronacrisis de allereerste keer in Nederland dat massaal testen wordt ingezet. Er worden drie testlocaties opgebouwd in de gemeente. Wanneer de bewoners van de andere plaatsen een oproep kunnen verwachten, is nog niet bekend.