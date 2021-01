Ook mensen met grote psychische problemen mogen toch naar buiten tijdens avondklok

Dat meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) aan deze nieuwssite: ,,De avondklok is er niet voor niets, afwijken kan alleen onder zwaarwegende omstandigheden. Daarom wil ik ook deze mensen vragen om in de buurt van hun huis te blijven. Handhavers zullen naar redelijkheid handelen.”

Volgens Blokhuis is het voor mensen met ‘ernstige psychische problematiek’ als PTSS of een heftige angststoornis soms onvermijdelijk om ’s avonds even het huis uit te gaan. Op de ‘eigen verklaring avondklok’ vallen ze onder de categorie ‘Hulp aan een hulpbehoevend persoon’. ,,Ook is het goed om een document mee te nemen dat de eigen verklaring ondersteunt, zoals een crisiskaart, een afsprakenkaart van een behandelaar of een briefje met de naam en telefoonnummer van de behandelaar.”