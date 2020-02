Ook ondernemingsraad luidt noodklok over haperende portofoons politie: Onacceptabel!

Ook de ondernemingsraad van de politie luidt de noodklok over het haperende portofoonsysteem C2000 van de politie. In heel het land komen nog steeds problemen voor. De ondernemingsraad noemt dat onacceptabel en spreekt van onveilige situaties voor agenten.

Agenten in Amsterdam die om spoedassistentie vroegen in verband met dreigende situaties, kregen afgelopen zondag geen contact met de meldkamer, schrijft de Centrale Ondernemingsraad (COR) in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Erik Akerboom. Volgens de COR moeten beiden erkennen dat ‘de huidige staat van C2000 onvoldoende is om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen’.

De politie beschikt sinds eind januari over een vernieuwd C2000-communicatienetwerk, maar sinds die overstap hapert het systeem in heel het land. Agenten kunnen in gevaarlijke situaties belanden omdat ze geen verbinding krijgen. Sommigen hebben met hun telefoon 112 moeten bellen om een collega te kunnen spreken, maakte politievakbond ACP al eerder bekend.

Onvoldoende urgentiebesef

Dat het nieuwe systeem niet in één keer vlekkeloos werkt, zegt de ondernemingsraad te begrijpen. Maar ‘vier weken later zijn er nog steeds dusdanige problemen dat wij ons genoodzaakt voelen de aandacht te vragen’, aldus voorzitter Rob den Besten van de COR, die in zijn brief uitermate kritisch is over de manier waarop Akerboom en Grapperhaus de problemen te lijf gaan. ,,Wij vinden dat u onvoldoende urgentiebesef laat zien richting onze collega’s.”

Vorige week donderdag moest de Eenheid Amsterdam noodgedwongen overstappen op het private communicatienetwerk Entropia, omdat er problemen ontstonden ‘tijdens een actie met bijzondere diensten’. Daarna speelden er in de hoofdstad dus de problemen met agenten in nood. ,,De portofoon is de lifeline voor onze collega’s”, aldus de COR. ,,Voor ons is dit onacceptabel.”

Plakbandoplossingen

In verschillende eenheden zijn de afgelopen weken noodverbanden aangelegd om de communicatie tussen agenten op gang te houden. Bij de politie Oost-Nederland werkten agenten met een walkie-talkie-app op hun telefoon. Ook mochten ze een tijd niet alleen surveilleren. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken sprak van plakbandoplossingen.