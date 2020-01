Ook Onderzeedienst overstag: voortaan vrouwen aan boord

VIDEO Na 27 jaar mogelijk doorbraak: graf geopend in vermis­sings­zaak studente Tanja Groen (18)

10:28 De politie opent vandaag een graf op het kerkhof aan De Beente in Maastricht in de coldcasezaak Tanja Groen. De 18-jarige eerstejaarsstudente verdween in 1993 in de nacht van 31 augustus toen ze na een studentenfeestje in Maastricht terugfietste naar haar kamer in het Limburgse dorp Gronsveld. De vermissing van Tanja Groen is een van de bekendste onopgeloste coldcase-misdrijven uit de jaren negentig.