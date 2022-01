Ook statiegeld op sapflessen waaraan water of suiker is toegevoegd

zaak mallorca Sanil B. legde 'in verwarring' verklaring af aan undercover: 'Net zwaar verhoor gehad’

Sanil B. (19), hoofdverdachte in de Mallorcazaak, was ‘in de war en overstuur’ op het moment dat undercoveragenten een bekentenis probeerden los te peuteren. Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman tegen deze site. ,,Mijn cliënt had net een zwaar verhoor achter de rug en was in totale verwarring. Hij ontkent nog altijd dat hij Carlo heeft geschopt.”

