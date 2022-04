Ook vandaag extra drukte op Schiphol: 110 vluchten geannuleerd door wilde staking

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De wilde staking kwam op het drukste moment voor de luchthaven in jaren. Zaterdag zouden 195.000 passagiers via Schiphol reizen. Dat leidde tot lange wachtrijen, vanwege personeelstekorten. Ook is vanwege onderhoud aan twee landingsbanen het aantal vluchten beperkt. Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd.

Afgelopen

De staking van KLM-medewerkers liep zaterdag rond het middaguur af. De boze medewerkers hebben gesproken met operationeel directeur René de Groot van de maatschappij. Niet bekend is of daar toezeggingen zijn gedaan. Volgens de KLM-directie is afgesproken om de komende tijd verder te praten over hoe de werkdruk omlaag kan. Daarnaast zal over het behoud van banen worden gesproken, meldt ze in een reactie.