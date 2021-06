Ook Yessie en Ronny hadden hartstilstand op het voetbalveld: ‘Alles kwam boven, mijn zoon belde’

Gedonder in families om coronaprik: ‘Mijn moeder wil per se dat ik het neem’

12 juni Ben je niet solidair als je het coronavaccin weigert? De keuze voor wel of geen prik levert in families en vriendenclubs verhitte gesprekken op. ,,De druk is enorm. Elke dag hoor ik: heb je de prik al?’’