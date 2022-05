Ook zoveel meikevers in de tuin? Maak er soep van! (En zo smaakt die)

Crowdfunding Familie van ex-speler Jong Vitesse wil Spaanse politie aanklagen na klifdrama: 'Video niet door ons gelekt’

De familie van de op Mallorca omgekomen Arnhemmer Mourad Lamrabatte (31) beraadt zich op juridische stappen tegen de Spaanse autoriteiten nadat een video van het klifdrama uitlekte op internet. Broer Ibrahim is ervan overtuigd dat de Spaanse politie het schokkende filmpje heeft gelekt aan Spaanse media. ,,Het is ongelooflijk dat je na zo’n vreselijk incident nog een trap na krijgt van de politie. We zijn in shock.”

