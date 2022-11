Oorbellen ter waarde van 10.000 euro uit de auto gestolen: eigen schuld, zegt verzekeraar

De man had de oorbellen gekocht op een veiling en ging daarna boodschappen doen. Hij zette zijn auto op 28 april van dit jaar op een parkeerplaats in Utrecht en verstopte de met diamanten ingelegde sieraden in een tasje, uit het zicht, onder de hoedenplank. Bij terugkomst, twee uur later, bleken het tasje en enkele andere spullen uit de auto te zijn gestolen.

Kofferbak bleek níét de veiligste optie

De eigenaar doet nu een beroep op zijn ‘buitenshuisverzekering’. Hij claimt het aankoopbedrag, maar stelt dat de winkelwaarde van de oorbellen ongeveer 40.000 euro is. FBTO keert niet uit, omdat de verzekeraar vindt dat de man zorgvuldiger had moeten zijn. Hij had de oorbellen mee moeten nemen tijdens het boodschappen doen. De eigenaar is het daar niet mee eens; hij wilde niet het risico lopen de oorbellen te verliezen of beroofd of bestolen te worden. De kofferbak leek hem de veiligste optie.