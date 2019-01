Op de kansel na ‘Nashville’: ‘Lang hebben we gedacht dat homo’s het probleem zijn’

Als ie er niks over had gezegd, zouden de kerkgangers in Oldebroek ook gedacht hebben: leeft hij op een andere planeet? Dat besefte dominee Rinie van Reenen van de Nederlandse ‘Nashville-groep’ (de mannen achter dat omstreden ‘anti-homopamflet’) ook. En dus zei hij vanochtend vóór aanvang van de ochtenddienst in de Hersteld Hervormde Gemeente in Oldebroek iets over zichzelf. ,,En dat doe ik anders nóóit.”