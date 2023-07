Op deze school kun je het hele jaar door vakantie opnemen: ‘Laatst wilde een leerling op maandag naar de Efteling, prima!’

Hitte van juni eist haar tol: net zo veel doden als in eerste helft van coronajaar 2020

In de periode april, mei en juni zijn volgens het CBS in ons land in totaal meer dan 39.000 mensen overleden, 1900 meer dan verwacht, dus 5 procent extra. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de warmte in de maand juni. In drie weken die maand was er sprake van oversterfte.