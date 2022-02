Op het ministerie wilden ze zo graag pluriform zijn, dat ze zelfs radicale Poetin-aanbidders hebben toegelaten

Ingrid verloor dierbare ring van haar overleden man: ‘Grond zakte onder mij vandaan’

Wat een rustgevende vakantie naar Egypte moest worden, mondde voor Ingrid Kapteijn-Aalders (51) uit in een nachtmerrie. In het vliegtuig terug naar huis verloor ze haar portemonnee met daarin haar ring die is samengesteld uit haar trouwring en die van haar overleden man. De portemonnee werd teruggevonden. De ring is spoorloos. Ze looft een beloning uit.

16:00