Op huwelijksreis naar Auschwitz: zij trouwden in Kamp Westerbork

De strakke blik in de camera van de 19-jarige bruidegom David Blom uit Amsterdam-Oost spreekt boekdelen. Blom, gekleed in een net pak met corsage in het knoopsgat, staat op de foto met zijn kersverse bruid, de 18-jarige Henriette Gobitz uit Noord. Zij is gekleed in een jurk met kanten kraag; de Jodenster op haar jurk is duidelijk te zien.