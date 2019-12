Op pad in Duindorp: ‘Je moet ons niet kwaad maken’

De slopers hebben haast met het neerhalen van de kolossale Pniëlkerk in het hart van Duindorp. Containers met puin staan naast het gebouw. Veel ramen liggen eruit, een stuk van de ingang is weggehakt. De kerk was het decor van weer een wilde avond in de volkswijk aan zee: een van de containers tegen de gevel stond in de fik.



En dit zal ook de plek zijn waar Duindorpers hun alternatieve vreugdevuur straks aansteken, vrezen omwonenden. Berichten daarover gaan als een lopend vuurtje door appgroepen, net als de waarschuwing dat vanavond ‘duizend relschoppers uit de hele stad’ komen, vertelt een vrouw die haar auto parkeert tegenover de kerk die al lang op de sloopnominatie stond. ,,Ik ga even naar mijn moedertje toe, kijken of ze hier wel kan blijven. Ik houd m’n hart vast. Hier, kijk: deze brieven zijn overal bezorgd. Met de oproep om vrijdag 27 december allemaal de straat op te gaan om ‘als vanouds’ oud en nieuw te vieren.”



Een jaarwisseling als vanouds. Dat betekent behalve de gezelligheid van weleer ook een recept voor ongelukken. Oud en nieuw was ‘vroegah’ een slagveld, met vernielingen, branden en vechtpartijen door heel Den Haag. Zo vielen er in de nieuwjaarsnacht van 1984, een dieptepunt, maar liefst 35 gewonden, gingen er 60 auto’s in vlammen op. Dit nooit meer, concludeerden gemeente en politie. Met een uitgekiend plan vol verleiding en vermaak lukte het om raddraaiers elders een gesubsidieerd feestje te laten vieren. Uiteindelijk bleken vreugdevuren op het strand de ultieme oplossing: de jeugd was weken druk met hout verzamelen en stapelen aan zee, in de wijken bleef het vrijwel als vanzelf betrekkelijk rustig. Tot het vorig jaar uit de hand liep op Scheveningen, waar de veertig meter hoge vuurstapel een vonkenregen over straten en gebouwen spuwde. Al op 1 januari was voor velen duidelijk: deze traditie kan zo niet verder. En in Duindorp wisten ze ook meteen: hier komt gedonder van. ,,Dit had je toch kunnen weten”, zegt een oudere wijkbewoner op een bankje voor zijn huis. ,,Iedereen komt voor mekaar op hier, tuurlijk. En ze hebben allemaal zwijgplicht hè, ik ben de enige die praat.”