Op pad met staatssecretaris Gunay Uslu: ‘Het kabinet moet waardering voor de cultuursector meer uiten’

Koffer­moord­slacht­of­fer werd geboeid, bedreigd en geslagen: ‘Niet de bedoeling dat hij dood zou gaan’

Manuel Alvarez (29), wiens lichaam in stukken gezaagd in koffers werd gevonden in een geparkeerde auto, werd naar een woning aan de Rotterdamse Zevenkampse Ring gelokt. Daar werd hij geboeid, bedreigd, geslagen en op gruwelijke wijze om het leven gebracht, omdat hij het broertje van hoofdverdachte Abdi B. zou hebben laten neersteken. ‘Ik wilde alleen maar geld. Maar Manuel begon te vechten toen ik zijn handboeien losmaakte. Het was uit zelfverdediging.’

17:46