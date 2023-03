Op papadagen mochten buurkinderen gamen op zolder van man (32) en daar ging hij over de schreef

CBS: uitstoot broeikas­gas­sen was 9 procent lager in 2022, Urgenda­doel nu wel gehaald

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met 9 procent gedaald, becijfert het CBS. De afname is volgens voorlopige cijfers van het statistiekbureau een ongeveer even grote daling als in coronajaar 2020. Ten opzichte van 1990 is de hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen die hier de lucht ingaan inmiddels bijna 32 procent gedaald. Dat niveau was nog niet eerder bereikt.