Op Schiphol komt alleen nog vracht aan, de mondkapjes mogen gelijk door

Grote delen van Schiphol zijn leeg en verlaten. De landingsbaan is een parkeerplaats geworden. Wat nog wel doordraait? Vrachtverkeer. ,,Mondkapjes handelen we nu extra snel af”, zegt de douane.

Die grote schermen met aankomende en vertrekkende vluchten? Twee rijen met vluchtnummers, dan heb je het wel gehad nu. En achter veruit de meeste staat: geannuleerd. Het gedrang van blije familieleden als je door de schuifdeuren na de bagagebanden komt? Verdwenen. Die paar mensen die nu op iemand wachten doen dat vaak in de gangen bij ‘kort parkeren’. Met een ‘welkom thuis’ ballon, dat wel.

Het 24/7 drukke Schiphol biedt op deze donderdagmiddag een surrealistische indruk. ,,Het lijkt hier nu wel continu drie uur ’s nachts. Zoooo rustig”, verzucht een schoonmaakster. Hét voorbeeld van Nederlandse bedrijvigheid is grotendeels tot stilstand gekomen door de corona-epidemie en de grenzen die daarna werden gesloten. Rijen en rijen blauwe KLM-vliegtuigen, allemaal stil aan de gate. Vliegtuigen die daar niet meer passen, staan geparkeerd op de Aalsmeerbaan. Het aantal passagiersvluchten is met 90 procent gedaald. De luchthaven rekent op een verlies van 400 miljoen euro dit jaar.

Wat er nog aankomt en vertrekt zijn veelal repatriëringsvluchten. ,,Heel het vliegtuig zat vol met mensen die naar huis wilden”, zegt Ashley van der Vegt uit Nijeveen, net aangekomen uit Lima, Peru. Ze was bij haar vriend maar besloot terug te komen, nu het nog kon. Wel vreemd: ,,In Peru moest iedereen een mondmasker dragen. Kom je hier op Schiphol, draagt bijna niemand er één.”

1 passagier in vertrekhal 3

De restaurants en de winkels zijn dicht. Wat rest is een kiosk en één kassa van de Burger King. In heel vertrekhal 3 zit één (1!) passagier. Een Mexicaan die in Duitsland aan het werk was. ,,Ik zou eind april pas teruggaan, maar die vlucht is geannuleerd. Deze vlucht, vanaf Amsterdam, was de enige die ik nog kon vinden die wel ging.” Die vlucht, van KLM, gaat pas over 5 uur. De Mexicaan zit alvast te wachten, iets anders is er toch niet te doen.

Volledig scherm Een lege vertrekhal op Schiphol. © Dingena Mol

Maar aan de ‘achterkant’ van Schiphol, het vrachtdeel, is het een ander verhaal. Daar wordt het juist drukker. Want de passagiersvluchten zijn dan wel weggevallen, de behoefte aan vracht groeit juist weer. Het aantal vrachttoestellen dat landt, is gestegen van 260 naar 360 per week. De grootste stijger? De ladingen met ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’.

Quote We willen die spullen zo snel mogelijk de vrachtwa­gens in, naar de ziekenhui­zen. Alexandra van Huffelen, Staatssecretaris voor de douane

Volledig scherm Staatssecretaris Alexandra van Huffelen op Schiphol. © Dingena Mol ,,Kijk naar dat toestel: Cathay Pacific, net geland uit Hong Kong, met mondkapjes”, zegt John Bubberman, procescoördinator bij de Douane Schiphol, afdeling Cargo. Die mondkapjes en andere beschermingsmiddelen komen anders eigenlijk nooit op Schiphol, ze worden vanuit China per boot naar Europa gevaren. Maar die tijd is er nu niet: de ziekenhuizen en andere zorginstellingen schreeuwen om nieuwe maskers om zo zichzelf en anderen tegen een coronabesmetting te beschermen.

,,Daarom proberen we medische hulpmiddelen nu ook extra snel af te handelen”, zegt Alexandra van Huffelen, staatssecretaris voor de douane. Zij bracht donderdagmiddag een werkbezoek aan Schiphol. ,,We willen die spullen zo snel mogelijk de vrachtwagens in, naar de ziekenhuizen.” Of de mondkapjes uit China wel voldoen aan de eisen? Dat is niet aan de douane, maar aan het ministerie van Volksgezondheid om te controleren. Wel kijkt de douane of de juiste codes zijn ingevuld op de vrachtformulieren: sommige medische goederen zijn nu vrijgesteld van douanerechten. Er is vooralsnog geen misbruik van gemaakt.

Even verderop steekt een douanemedewerker een mes in een mango, op zoek naar een andere vorm van misbruik. De lading fruit uit Zuid-Amerika werd uit de afhandeling geplukt en door de mobiele scanner op het douaneterrein gehaald. Een deel van de lading vertoonde een afwijkend patroon. De pallet is daarom uitgepakt, de douanier snijdt een van de vruchten door. Het blijkt loos alarm: er zitten geen drugs in. Maar het kan bij de volgende lading zo weer raak zijn. Corona mag dan Schiphol grotendeels hebben platgelegd, voor de handel in drugs geldt dat vooralsnog niet.

Volledig scherm De douane op Schiphol controleert een lading mango's uit Zuid-Amerika. © Dingena Mol

Volledig scherm Mobiele scanunit van de douane op Schiphol. De uitschuifbare arm van de wagen wordt over de te controleren lading op de trailers heen gereden. © Dingena Mol