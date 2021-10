Op staande voet ontslagen burgemeester Klein van Scherpenzeel vecht besluit aan

Eppie Klein heeft een advocaat in de arm genomen om zijn ontslag als waarnemend burgemeester van Scherpenzeel aan te vechten. Zijn bezwaar en beroep gaan vandaag richting de rechter. Het is een belangrijke zaak, vindt ook het Genootschap van Burgemeesters.

,,Morgen gaat het bezwaar tegen het besluit van de commissaris van de Koning John Behrends de deur uit”, zegt advocaat Arjan Klaassen van BVD Advocaten uit Barendrecht. Klaassen is de advocaat van waarnemend burgemeester Eppie Klein (SGP), die op 8 oktober op staande voet werd ontslagen door Behrends. Het ontslag kwam vier uur nadat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend had gemaakt dat de fusie tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel werd afgeblazen.

Quote Dit beschadigt Klein behoorlijk Hilde Westera, Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Eenzijdige mededeling

Advocaat Klaassen zegt dat het ontslag in strijd is met allerlei wettelijke bepalingen. ,,Dit kent geen precedent. Het ontslag van een waarnemer is niet wettelijk geregeld. Een commissaris mag benoemen, een waarneming is een opdracht die van rechtswege afloopt. Maar de commissaris mag niet zomaar een waarnemer ontslaan.”

Dat is wat hier volgens Klaassen wel is gebeurd. Zonder de gemeente te raadplegen is Klein ontslagen, de commissaris heeft de gemeente pas ná het ontslag geïnformeerd. ,,Dit is een eenzijdige mededeling geweest. Terwijl dit toch met goede motivatie en met hoor en wederhoor moet gebeuren.”

Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, kan zich goed voorstellen dat Klein bezwaar maakt en in beroep gaat. ,,Dit beschadigt hem behoorlijk.” Maar, benadrukt ze, de commissaris van de Koning mág dit doen.

,,Hij mag benoemen, maar ook ontslaan. Al is dit wel een unieke situatie. Want de procedure van het ontslag is niet beschreven. Het benoemen van een waarnemer moet in het belang van de gemeente zijn en de gemeenteraad moet worden gehoord. Het zou logisch zijn dat ook voor een ontslag die procedure geldt. Alleen staat dat dus nergens beschreven.”

Quote Dit is een eenzijdige mededeling geweest. Terwijl dit toch met goede motivatie en met hoor en wederhoor moet gebeuren Arjan Klaassen, advocaat

De mail van 5 juli

Wat is er nou precies gebeurd? De gemeenten Scherpenzeel en Barneveld zouden moeten fuseren. Commissaris van de Koning Behrends en Provinciale Staten waren vóór de fusie. Klein was in januari 2021 aangesteld door Behrends om het fusieproces te begeleiden. Uit verschillende referenda onder de Scherpenzeelse bevolking bleek dat 82 procent tegen de fusie is.

Toen er op 5 juli dit jaar bij de Provinciale Staten gestemd moest worden over de fusie, bleek er een mail naar de Provinciale Staten gestuurd te zijn vanaf het gemeentehuis Scherpenzeel met daarin het verzoek te kijken of er wel voldoende draagvlak was. De mail was ondertekend door burgemeester Klein. Toen Behrends hem vroeg of hij die mail geschreven had, ontkende hij dat, maar hij zei later wel te weten van de mail en er achter te staan. Dit gedraai, ‘niet integer handelen rond de mail van 5 juli’ van Klein, voerde Behrends aan voor het ontslag.

Klaassen gaat de bestuursrechter vragen het ontslag op te schorten omdat het niet op rechtmatige wijze is zou zijn gebeurd. ,,Dat houdt in dat Klein weer waarnemer zou zijn. Het neemt niet weg dat de commissaris dan opnieuw een besluit kan nemen, maar dat zal dan wel op rechtmatige gronden moeten zijn.”

‘Achterkamertjespolitiek’

Eppie Klein wil met het bezwaar en beroep een statement maken tegen de ‘bestuurscultuur van achterkamertjespolitiek’. Hij wil transparant zijn en vindt zijn zaak belangrijk om het vertrouwen van de burgers in de politiek te behouden. ,,Daarnaast heeft hij zoveel steun uit Scherpenzeel mogen ontvangen dat hij ook daar naar wil luisteren. En rehabilitatie van zijn naam, die beschadigd is geraakt door de commissaris van de Koning.”

Klaassen acht de kans groot dat de bestuursrechter het ontslag gaat opschorten, omdat er nu geen regels voor zijn. Hij denkt dat Behrends het in een impuls heeft gedaan, aangezien hij Klein na het besluit van Ollongren op staande voet ontsloeg. ,,Het heeft alles weg van een hoogstpersoonlijke disconnectie tussen Behrends en Klein. Een andere verklaring heb ik niet.”

Westera van het Genootschap van Burgemeesters verwacht dat de wet wel zal worden aangepast. ,,Wat er nu is gebeurd met Eppie Klein, is de uitzondering op de regel. Maar het moet natuurlijk wel geregeld zijn. Ik kan me voorstellen dat waarnemers nu ook wel extra goed willen doorspreken wat hun opdracht is, zodat er geen licht tussen zit.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: