Op Urk lijkt het kwartje gevallen na coronapiek: ‘Moesten er eerst doden vallen?’

Halfjaar cel voor zussen (80 en 81 jaar) die slachtof­fer van hun pedofiele broer wilden omkopen

24 november Twee zussen die probeerden een slachtoffer in een Nepalese strafzaak om te kopen zijn door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een halfjaar gevangenisstraf. De bejaarde zussen, 80 en 81 jaar uit Brummen en Poortugaal, probeerden een jongen en zijn familie om te kopen. Hij was slachtoffer in een zedenzaak; de verdachte in die zaak was de jongere broer van de zussen, kinderpsychiater Piet Hein van T.