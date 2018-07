Op vakantie? Vergeet de milieu- en tolstickers niet

Zuid-Nederland zit nu al in de auto. Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland zijn nog immer de populairste bestemmingen. En de autovakantie vergt nog bijna evenveel voorbereiding als in de tijd dat er nog grenzen waren.

De milieusticker is het nieuwste regeldingetje voor wie ook steden wil bezoeken. Antwerpen, Parijs, Annecy, Rennes, Toulouse, Lyon; overal doemen milieuzones op. In Duitsland hebben al 58 steden een 'Umwelt Zone’. Met name dieselauto’s uit 2005 of ouder worden geweerd. Maar wie een schonere auto rijdt, heeft ook een sticker nodig. Zonder sticker kan een boete opleveren van 80 euro.

Quote Tot dusver kun je afstuderen op de verschil­len in milieuzo­nes Markus van Tol Frankrijk heeft vaste en tijdelijke milieuzones, wanneer de luchtkwaliteit te slecht is. Het zal niet snel gebeuren, maar de Drôme in Frankrijk kan één grote milieuzone worden waarbij ook de A7, de Autoroute du Soleil, verboden terrein wordt voor de meest vervuilende auto’s.



In Italië zijn veel historische binnensteden verboden gebied voor automobilisten zonder vergunning. Rij niet zomaar achter een Italiaan het centrum in; dat kan je op een hoge boete komen te staan. Spaanse steden voeren ook milieuzones in. Madrid doet het met vergunningen, Barcelona met stickers.



De milieuregels zijn overal anders, zelfs binnen Nederland zijn er verschillen. ,,Wij pleiten voor Europese uniforme regels, maar tot dusver kun je afstuderen op de verschillen in milieuzones’’, zegt Markus van Tol van de ANWB.

Tankstation

Hoe verschillende de EU-landen zijn, blijk uit de brandstofprijzen. Ligt Luxemburg op de route, dan loont het nog steeds om daar de tank vol te gooien. Zo’n 20 euro ‘winst’ op een tank lokt tienduizenden toeristen. Bij Europa’s grootste tankstation, de Shell in Berchem, kunnen 27 personenauto’s en 24 vrachtwagens tegelijkertijd tanken. Probeer wel van tevoren te achterhalen hoe druk het is.

Op zaterdagen staan er gevaarlijke files tot op de vluchtstrook. Wie elektrisch rijdt, kan Europa ook doorkruisen, maar dat vergt planning. Zo luxe als in Nederland (8800 laadpunten volgens chargemap.com) is het nergens. In Italië, Spanje en Kroatië is het zoeken geblazen. In Kroatië zijn slechts 17 snellaadstations. Maar goed, het is vakantie; een paar uur wachten bij een normale lader moet kunnen.

Tol

Tol is in Nederland een vies woord, maar in het buitenland zijn ze er dol op. De tolpoorten bij de Franse péages kunnen heel druk zijn. Wie niet wil wachten, kan een tolbadge aanschaffen waarmee ook de poorten voor abonnees (die Fransen die altijd voorbijscheuren) opengaan.

De badge is te koop bij de ANWB en ook verkrijgbaar in een variant die ook werkt in Italië, Spanje en Portugal. Markus van Tol: ,,Een revolutie. Het ding is enorm populair. Je hoeft niet te stoppen, maar kunt met een snelheid van 20 km/uur langs de tolpoort. En op de drukke zaterdagen vermijd je de files.’’

Gaspedaal

Weleens opgevallen dat de snelheidsduivels in Frankrijk en Duitsland vaak Nederlanders zijn? Weg uit het keurslijf van de trajectcontroles en 100 km-wegen wordt het gaspedaal diep ingeduwd. Niet doen. ,,In Frankrijk wordt de laatste jaren stevig gecontroleerd. De maximumsnelheid is 130 km/uur op de autoroute, óók op de tolwegen, en er wordt al geflitst als je 2 kilometer te hard rijdt. Frankrijk ziet hardrijden als een bedreiging van de verkeersveiligheid.’’

De maximumsnelheid op de buitenwegen is vorige week verlaagd van 90 naar 80 km/uur. Ook in Duitsland zijn er tegenwoordig vaker wél maximumsnelheden dan niet. Er wordt veel aan de weg gewerkt en langs dorpen en steden geldt een maximum vanwege de herrie en het milieu. De tijd dat buitenlandse boetes nooit werden geïnd, is voorbij. Ze worden automatisch opgestuurd en wie niet betaalt krijgt op den duur het Centraal Justitieel Incasso Bureau achter zich aan.

Kofferbak

Niet alleen moet de voorruit worden bestickerd, er zijn ook eisen aan de inhoud van de kofferbak: veiligheidshesjes, gevarendriehoeken (in Kroatië zijn twee stuks verplicht als je een caravan of kar hebt), verbanddozen, alcoholtesten (Frankrijk), reservelampen. Het is een zootje. Van Tol: ,,Neem alles maar mee, dan weet je het zeker.’’