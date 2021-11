Opeens weer rijen voor de prikhallen: weinig blije selfies meer, ‘maar iedere vaccinatie is er één’

,,Als ik me niet laat vaccineren, mag ik niet meer komen werken”, zegt Cavin Damen (19), die in Den Bosch in de lange rij staat bij de vaccinatielocatie van de GGD. Hij werkt als kok en toezichthouder bij evenementen. Prikken kan in Den Bosch zonder afspraak. ,,Ik kies voor het Janssen-vaccin, dan ben ik er met één spuit vanaf.”

Dat Damen in de rij staat is een direct gevolg van de coronapersconferentie van dinsdag. Daar kondigde het kabinet aan dat het coronatoegangsbewijs voor meer locaties ingevoerd wordt. Het was al nodig in onder meer cafés, restaurants, bioscopen en voetbalstadions, maar wordt vanaf zaterdag ook verplicht voor terrassen, zwembaden en sportscholen. Het kabinet overweegt daar nog winkels en ‘op het werk’ aan toe te voegen.

Miljoen ongevaccineerden

Alleen mensen die zijn gevaccineerd, hersteld van corona of recent negatief getest, krijgen een coronatoegangsbewijs. Iets meer dan 85 procent van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft minstens één vaccinatie gehad. Meer dan een miljoen 12-plussers zijn niet gevaccineerd.

De GGD GHOR zag dinsdag, toen het nieuws was uitgelekt, direct een toename in het aantal afspraken voor vaccinatie. Dinsdag werden er 17.000 afspraken gemaakt, dat waren er de afgelopen weken gemiddeld 10.000 per dag. Ook woensdag was het ‘veel drukker dan normaal’, zegt een woordvoerster.

Carnaval of feestdagen?

Hetzelfde beeld was er bij de vaccinatielocaties zelf, waar ook zonder afspraak geprikt wordt. De GGD Hart van Brabant riep op om naar een andere locatie dan Den Bosch te gaan, daar was de rij erg lang. ,,Omdat we meldingen over drukte uit Brabant en Limburg kregen, dachten we: zou dat met carnaval te maken hebben?” zegt de GGD-woordvoerster. Het carnavalsseizoen begint op 11 november.

,,Maar we zagen ook een bericht van iemand die was gaan rekenen: als je nu je eerste vaccinatie inplant, dan ben je voor de feestdagen helemaal gevaccineerd en heb je een QR-code voor toegang.” Ook bij de vaccinatielocatie in Utrecht was het vandaag een stuk drukker. Niet iedereen die nu een prikafspraak maakt, is overigens een late bekeerling, er zijn ook mensen die al in aanmerking komen voor een derde prik.

Kevin Rajeh(24) liet zich in Utrecht vaccineren, zodat hij weer de kroeg in kan zonder te testen

Bij de GGD regio Utrecht stonden vooral veel jongeren in de rij. De 19-jarige Anna is het niet eens met de manier waarop ze nu min of meer gedwongen wordt om een prik te halen. „Het is niet oké hoe dit nu gespeeld wordt. En zo denken veel van mijn leeftijdsgenoten ook. Maar ik heb al een jaar ‘vastgezeten’ en wil gewoon weer naar een restaurant of naar de bioscoop kunnen.”

Sfeer veranderd

De sfeer op de GGD-locaties is wel veranderd. Een deel van de mensen komt er onder protest. ,,Ik heb helemaal geen zin in deze prik, maar we worden in een hoek gedreven!” zegt iemand in de rij in Den Bosch. ,,Ze douwen je hoofd in een strop.” Ook de GGD merkt dat. ,,Voor de zomer, toen de vaccinatiecampagne op stoom kwam, waren mensen blij dat ze geprikt werden. Tegenwoordig zien we weinig mensen nog selfies maken", weet de woordvoerster. ,,Maar iedereen is welkom. Elke prik is er één.”

Selfie-plek op de vaccinatielocatie van de GGD in Wijchen eerder dit jaar.

