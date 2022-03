Openbaar Ministerie heropent dezaak van de doodgereden Tamar (14) uit Marken

Discussie over bedtijd

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

Enkele maanden later werd een man opgepakt van wie later werd vastgesteld dat hij over het meisje heen was gereden. Maar volgens het OM was niet vast komen te staan dat de man ‘ernstige verkeersfouten kan worden verweten’. Bij het onderzoek is wél vast komen te staan dat het meisje door de auto van de verdachte is overreden en daardoor is komen te overlijden. Onduidelijk is gebleven hoe zij op de weg terecht was gekomen, legde het OM uit.