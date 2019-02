Openbaar Ministerie in beroep in fraudezaak met paardenvlees

De aanklager vindt de straffen die de rechtbank in Den Bosch heeft opgelegd te laag, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De rechter veroordeelde de directeur van het slachthuis tot 324 dagen celstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Tegen hem was drie jaar celstraf geëist. Zijn bedrijf kreeg een boete van 47.500 euro terwijl 150.000 was gevraagd.



Bij Van Hattem werden ongeveer 550 pony's geslacht en verwerkt. Het paardenvlees werd gemengd met rundvleessnippers en verkocht als puur rundvlees. Het bedrijf en de directeur maakten zich daarmee schuldig aan valsheid in geschrifte, oordeelde de rechter



De werkwijze bij Van Hattem kwam aan het licht na het Europese paardenvleesschandaal in 2013 die partijen in de vleessector waakzamer maakte. Een Franse afnemer van het rundvlees van Van Hattem ontdekte in 2014 dat er ook paardenvlees in was verwerkt.