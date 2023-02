Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen uitspraak in opruiingszaak Willem Engel

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de opruiingszaak rond Willem Engel. De Viruswaarheidvoorman stond vorige maand voor zes feiten terecht, maar werd voor ‘slechts’ één feit veroordeeld. ,,We gaan voor de hele zaak in hoger beroep,” voegt een woordvoerder van het OM Rotterdam toe. Meer details geeft het OM nu niet.

De rechtbank in Rotterdam sprak Engel 20 januari vrij van vijf verdenkingen van opruiing. Voor een oproep om deel te nemen aan een verboden demonstratie werd hij wel veroordeeld. De rechtbank legde Engel daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand op met een proeftijd van twee jaar.

Deze strafzaak ging over zes uitlatingen van Engel op social media die opruiend zouden zijn. Engel werd dus voor één feit veroordeeld: in juni 2020 riep Engel - in een livestream op Facebook- iedereen op om naar een verboden demonstratie te komen op het Malieveld in Den Haag. Een vergelijkbare demonstratie liep eerder volledig uit de hand. Door opzettelijk op te roepen om toch aan de demonstratie deel te nemen, liet Engel zien dat hij lak heeft aan de autoriteiten.

‘Fotografeer ze voor later’

Voor vijf andere gevallen van opruiing werd de voormalige voorman van Viruswaarheid vrijgesproken. Daarbij ging het over koffiedrinken bij voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, het bellen naar een verzorgingstehuis, zorgen voor zoveel mogelijke infecties en het fotograferen van GGD-medewerkers. Die laatste groep klaagde daar steen en been over. Het ging onder meer over teksten als: ‘Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert. Voor later zullen we maar zeggen.’

Maar ondanks het dreigende karakter van dergelijke teksten, werden volgens de rechtbank ‘de strafrechtelijke grenzen van opruiing’ niet gepasseerd. Ondanks dat hij grotendeels als ‘winnaar’ uit de rechtszaak kwam, had Engel zelf ook al aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Het Openbaar Ministerie besloot Engel te vervolgen nadat 22.000 Nederlanders collectief aangifte deden. Dit gebeurde naar aanleiding van een initiatief van Harderwijker Norbert Dikkeboom. Engel werd in maart vorig jaar opgepakt en zat toen zo’n twee weken vast.

Irritatie over rechtszaak

Het proces tegen Willem Engel leidde tot veel irritatie toen hij aanvankelijk de rechtbank wraakte omdat hij ze niet vertrouwt. Een kansloze missie en volgens velen misbruik van het recht om te wraken. ,,Waarom wraakt u ons nu? Wáárom?! Ik vind dit heel vervelend, klopt! Daar zal ik eerlijk in zijn!,” verzuchtte de rechter toen. De zaak liep daardoor enige vertraging op maar uiteindelijk werd Engel toch veroordeeld, zij het voor één feit.

Actiegroep Viruswaarheid liet in november vorig jaar weten ermee te stoppen, vanwege het feit dat de ING Bank de bankrekening opzegde. Een rechtszaak om dat te voorkomen verloor Viruswaarheid.

